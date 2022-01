Jason Derulo scambiato per Usher e insultato: il cantante perde la testa e picchia due ragazzi

È stato scambiato per un altro cantante della scena R&B, Usher, e per questo motivo ha perso la testa. Negli Stati Uniti è diventato virale il video di Jason Derulo, star della musica america da 8 milioni e mezzo di follower, che è stato protagonista di una violenta rissa con due ragazzi in un hotel di Las Vegas dove stava soggiornando. I due, riporta TMZ, lo hanno offeso e chiamato Usher (che di follower ne ha 9 e mezzo), il nome d'arte di un altro cantante: «Hey Usher, vaffan...», le parole dei ragazzi più qualche altra offesa lampo. La reazione violenta di Jason Derulo è stata immediata: il cantante si è avventato sui due dando un pugno sul volto di un ragazzo, mandandolo a terra. Poi ha aggredito l'altro, prima che intervenisse la security che inizialmente non era riuscito a trattenerlo.

