Jankto alla guida senza patente rifiuta il test antidroga: sospeso dallo Sparta Praga. «La mia salute non mi consente di continuare»

Guai in vista per Jakub Jankto. Il calciatore ceco, ex di Udinese e Sampdoria, è stato sorpreso alla guida senza patente, revocatagli mesi fa per un'infrazione stradale. Jankto è stato fermato dalla polizia martedì nei pressi del centro sportivo dello Sparta Praga, sua attuale squadra: dopo essere risultato negativo all'alcol test, il calciatore ha rifiutato di sottoporsi al test antidroga. Jankto, che solo qualche mese fa era balzato agli onori della cronaca per il suo coming out, sarebbe stato segnalato alla polizia da un altro automobilista che aveva notato delle manovre strane. Lo riportano i media cechi.

Jankto sospeso dallo Sparta Praga

Con una nota ufficiale lo Sparta Praga ha comunicato la sospensione del calciatore: «La squadra prosegue i suoi impegni senza Jakub Jankto. Il calciatore non è pronto ad adempiere agli obblighi derivanti dal suo contratto professionale e pertanto non è a disposizione dell'allenatore. Questo incontro è stato convocato in seguito all'incidente stradale che ha coinvolto Jakub Jankto martedì e, dopo un accordo reciproco, è stato deciso che il calciatore non parteciperà all'allenamento per occuparsi della sua situazione personale. Per rispetto nei confronti del giocatore, il club non fornirà ulteriori informazioni».

Il post di Jankto

Poco dopo sono arrivate anche le parole di Jankto con un post su Instagram: «Negli ultimi anni e soprattutto nell'ultimo anno si sono accumulate così tante cose intorno a me che è meglio rallentare e pensare alla propria salute. Dall'età di 18 anni, tutta la sua vita ruotava intorno al calcio. Mi ha dato tanto, mi ha tolto qualcosa e a volte mi ha anche dato lezioni. Non è stato il miglior anno sportivo per me ma ho sempre preferito i risultati di club. Sono più triste che la mia salute e il mio stato mentale non mi consentano di continuare la ricerca del titolo e della coppa. Non trovo nemmeno le parole per ringraziare così tanto lo Sparta! Grazie a tutti i giocatori, allenatori e tifosi!».