Jane Fonda ha il cancro, l'annuncio sui social: «Sono una privilegiata, mi posso curare»

Jane Fonda ha il cancro. A renderlo noto è la stessa leggendaria attrice e attivista alla quale è stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin. Fonda, 84 anni, ha anche raccontato di aver cominciato la chemioterapia. «Questo è un un cancro molto trattabile. L'80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata», ha spiegato sul proprio profilo Instagram.

«Sono molto fortunata - aggiunge - anche perché ho un'assicurazione sanitaria e accesso ai migliori medici e trattamenti. Mi rendo conto, ed è doloroso, che sono una privilegiata in questo. Quasi ogni famiglia in America ha avuto a che fare col cancro in un modo o nell'altro e troppe persone non hanno accesso alla qualità del servizio sanitario che sto ricevendo, e questo non è giusto».

