Jane Alexander: «Con Gianmarco è finita perché al Gf mi ha messo con le spalle al muro»

Jane Alexander torna sulla fine della sua passata relazione con Gianmarco Amicarelli. L’attrice al GfVip ha conosciuto e si è innamorata del coinquilino Elia Fongaro. A provocare però la crisi con l’ex sarebbe stata proprio la sua richiesta di matrimonio effettuata con delle grida all’esterno della mura della casa: “Il modo peggiore per cercare di non perdermi. Le cose, nella mia testa, sono cambiate dopo la richiesta di matrimonio. La rabbia è salita dopo la richiesta.

Jane infatti si è sentita costretta: “In una situazione del genere - ha spiegato ospite del programma radiofonico “Non succederà più”, condotto da Giada De Miceli sulle frequenze di “Radio, Radio” - non mi guardi nemmeno negli occhi. È come se automaticamente io dovessi dire sì, perché non posso fare altro. È come mettermi con le spalle al muro, per me questa è una mancanza di rispetto”. Le cose infatti non andavano bene già prima del suo ingresso nel reality: “Ho pensato al male che gli stavo facendo. Sono entrata, sperando di sistemare le cose perché lo amavo tanto. Anche senza Elia le cose sarebbero andate nello stesso modo”.



Intanto qualche giorno fa Jane ha fatto una dedica social al suo nuovo fidanzato, postando una loro foto mentre si baciano, seguita da una romantica didascalia: "Sei un Uomo meraviglioso, premuroso, divertente, con delle fossette che farebbero scogliere un iceberg, intelligente, intuitivo, bello come il sole e sensuale da morire. Ed io questo 2019 l'ho cominciato con te. #checulojane Stavolta me lo dico da sola. ❤ @eliafongaro".