Jane Alexander, occhio bendato: «Ho una lesione alla cornea»

Jane Alexander e la diagnosi dell'occhio bendato. L'attrice romana continua a far preoccupare i suoi fan. Nella puntata finale del GfVip, Jane è apparsa con una benda sull'occhio.

Ma quello che in un primo momento poteva sembrare un vezzo glamour, era in realtà il segnale di un malessere più grave. Jane aveva condiviso con i fan la sua preoccupazione perché l'occhio non accennava a guarire. E adesso sarebbe arrivata la diagnosi.

Sulle stories di Instagram, Jane Alexander avrebbe rivelato tutto. Non si tratterebbe infatti di una banale congiuntivite. «Ho una lesione alla cornea», avrebbe affermato. Ma Jane è positiva e aggiunge: «Speriamo siano gli ultimi giorni di benda». Insomma, l'attrice sarebbe in via di guarigione. I fan fanno i tifo per lei: «Forza Jane».



Ultimo aggiornamento: 20 Dicembre, 08:20

