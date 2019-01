Jane Alexander, Elia Fongaro l'ha tradita? La rivelazione dell'ex fidanzata a Pomeriggio 5

Elia Fongaro ha tradito Jane Alexander? A oltre un mese dalla fine del Grande Fratello Vip, la storia tra l'ex velino e l'attrice italo-britannica sembrerebbe procedere a gonfie vele. Ma a Pomeriggio 5, l'ex fidanzata Elisa Scheffler avrebbe lanciato una bomba: «Abbiamo fatto l'amore dopo che è uscito dalla Casa». E a quel punto, gli opinionisti avrebbero messo il carico. Il modello Roger Garth avrebbe affermato: «Si dice che abbia 30 amanti. Una a Verona, di cui ho le prove».

Jane Alexander: «Con Gianmarco è finita perché al GF mi ha messo con le spalle al muro»

Scoppia la bagarre in studio. Barbara D'Urso cerca di placare gli animi e ma Francesca De Andrè avrebbe replicato più agguerrita che mai: «Ha tante amanti ma dicono che non siano solo ragazze». L'affermazione avrebbe lasciato tutti di stucco, ma al momento non sarebbe supportata da altre testimonianze.



Per il momento, Elia non avrebbe risposto alle provocazioni. Al contrario. In questi giorni ha pubblicato sulle stories di Instagram , i video dei bei momenti passati a Roma in compagnia proprio di Jane Alexander. Come a dire: «Il nostro amore procede a gonfie vele, alla faccia delle malelingue...».

Ultimo aggiornamento: 19 Gennaio, 09:00

