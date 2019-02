Jane Alexander, parla l'ex dopo l'addio a Elia Fongaro: «Ci risentiamo, io non chiudo la porta»

“La fine della relazione non mi ha toccato particolarmente. Da come erano partiti ero convinto che sarebbero durati un po’ di più. Sembravano decisi e piuttosto felici della decisione presa”, Gianmarco Amicarelli commenta la breve love story fra Jane Alexander ed Elia Fongaro. I due infatti si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello, quando Jane era ancora fidanzata con Gianmarco, per poi lasciarsi improvvisamente qualche tempo fa.

Jane Alexander, è finita con Elia Fongaro: «Profonda tristezza»

Jane e Gianmarco però sembrano non aver chiuso completamente i rapporti: “E’ capitato ogni tanto di scambiarci qualche messaggio, ma nulla di così rilevante – ha fatto sapere a “Spy” - Non credo onestamente che possa tornare sui suoi passi. Io la porta non la chiudo, ma non voglio neanche starci troppo a pensare. Vedremo quello che succederà. E’ passato ancora troppo poco tempo per essere così razionale. Poi, laddove tornasse, non è detto che tutto torni com’era, anche se ho imparato a dare un certo peso alla regola del mai dire mai”.

Jane l’ha fatto soffrire: “Non posso nascondere che ho sofferto molto per come sono andate le cose. E’ stato tutto così stressante, ma ora è finalmente arrivato il momento di ricominciare”.



