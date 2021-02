Jamie Tarses è stata una delle prime e rarissime donne manager della tv e ha contribuito a portare Friends alla NBC: addirittura è stata la massima dirigente di intrattenimento alla ABC. La donna è morta lunedì per alcune complicazioni, dovute a problemi cardiaci di cui soffriva dallo scorso autunno. Aveva 56 anni. La morte di Tarses è stata confermata dalla sua famiglia. È stata tra i giovani dirigenti dello sviluppo del programma della NBC che hanno contribuito a creare commedie d'autore come "Friends" e "Frasier", attirando i giovani spettatori in tv, il che ha portato la rete al dominio degli ascolti negli anni '90. Nel 1996, Michael Ovitz ha reclutato Tarses come presidente della divisione intrattenimento della ABC, rendendola la prima donna a detenere quel titolo.

Jamie Tarses, the producer and groundbreaking TV executive who as president of ABC Entertainment from 1996-99 became the first woman to serve as head a network entertainment division, died Monday at 56https://t.co/ur7CStwHKF — The Hollywood Reporter (@THR) February 1, 2021

Tarses aveva 32 anni quando iniziò quel lavoro: da allora fu tutta una corsa. Durante il suo mandato alla ABC, i successi della rete includevano la sitcom di successo "Dharma & Greg", "Sports Night" dello scrittore e produttore Aaron Sorkin, "The Practice" di David E. Kelley e "Two Guys”. Tarses ha lasciato la ABC nel 1999 e ha continuato a fare la produttrice televisiva indipendente per una serie di reti, producendo spettacoli come "Happy Endings", "Franklin & Bash" e "My Boys". Aveva un progetto in produzione per Disney Plus chiamata "The Mysterious Benedict Society". Ha anche prodotto “The Wilds” per Amazon Prime. «Jamie è stato un pioniere nel vero senso della parola. Ha infranto gli stereotipi e le idee su ciò che un dirigente donna potrebbe ottenere e ha aperto la strada agli altri», ha affermato Karey Burke, un'amica ed ex collega che ora è a capo della 20th Television.

Nata a Pittsburgh nel 1964, la Tarses si è laureata al Williams College. Ha iniziato la sua carriera nel 1985 come assistente al “Saturday Night Live” e in seguito è diventata direttrice del casting alla Lorimar. Nel 1987, si è trasferita alla NBC dopo essere stata assunta da Brandon Tartikoff, allora presidente della NBC Entertainment.

Cicely Tyson è morta: fu la prima attrice di colore a ricevere un Oscar alla carriera, aveva 96 anni

Ultimo aggiornamento: 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA