Jakub Jankto, chi è il centrocampista ex di Udinese e Samp che ha fatto coming out

«Ciao, sono Jakub Jankto. Sono gay e non voglio più nascondermi. Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore». Con queste parole il calciatore ceco ha scosso il mondo del calcio, facendo coming out. Non si tratta dell'unico caso di ex calciatori di Serie A: l'ex Lazio Thomas Hitzlsperger aveva già fatto coming out nel 2014, ora Jankto, centrocampista ancora in attività, potrebbe essere l'esempio per molti altri.

Jakub Jankto, il coming out dell'ex di Udinese e Samp: «Sono gay, non voglio più nascondermi»

Jakub Jankto, chi è

Jankto, nato a Praga il 19 gennaio 1996) è un calciatore ceco, centrocampista dello Sparta Praga, in prestito dal Getafe, e della nazionale ceca. Cresce nelle giovanili dello Slavia Praga, trasferendosi poi in Italia nel 2014, a 18 anni, all’Udinese, con cui disputa il Campionato Primavera. Nella stagione 2015-2016 va a giocare in prestito in Serie B, all’Ascoli. Poco dopo ritorna per fine prestito all’Udinese, in Serie A per poi essere ceduto alla Sampdoria con la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Nel 2021 Jankto firma un contratto col Getafe, pagato6 milioni più un bonus, con un’ammontare di circa 7 milioni totali. Il 10 agosto 2022, infine, viene ceduto in prestito allo Sparta Praga.