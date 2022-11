Jake Flint, star della musica country, muore poche ore dopo il matrimonio. La moglie: «Ora dovrò scegliere l'abito per seppellirlo»

E vissero felici e contenti, anche se per poche ore. La notizia arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove una coppia appena sposata, alcune ore dopo il fatidico si, è stata colpita da una tragedia improvvisa.

Franco Gatti e il figlio morto di overdose, la moglie: «Era in casa, per la prima volta aveva fatto uso di droghe»

Diventano marito e moglie ma lui muore poche ore dopo

L'uomo che ha perso la vita è il cantante country Jake Flint, 37 anni, morto nel sonno poche ore dopo essersi sposato, non sono ancora note le cause del decesso. La moglie di Flint, Brenda, ancora sotto choc ha scritto un post su Facebook: «Dovevamo guardare insieme le foto del matrimonio, invece devo scegliere i vestiti per seppellire mio marito. Le persone non dovrebbero provare così tanto dolore».

Flint era un cantante di musica country, un genere molto popolare in america, e sarebbe partito per il suo prossimo concerto il 2 dicembre, a Claremore, in Oklahoma. La manager, Brenda Cline, ha confermato la notizia della sua morte in un post su Facebook: «Ti vogliamo bene Jake, sarai per sempre nei nostri cuori».

Damiano, morto il nonno del cantante dei Maneskin: «Mi hai fatto ridere, ma oggi mi fai anche un po' piangere»