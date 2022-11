I Pantellas, Jacopo Malnati rapinato e picchiato a Varese: «Stavano per uccidermi», il racconto choc sui social

Jacopo Malnati, 33 enne performer del duo comico 'iPantellas', è stato brutalmente picchiato e rapinato, ieri in tarda serata a Varese, da due persone. Lo ha raccontato lo stesso Malnati attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, nelle quali ha postato anche immagini del suo volto tumefatto.

Il racconto choc

Sull'aggressione indaga la Squadra Mobile di Varese, Secondo quanto ha raccontato, il giovane artista era appena salito in auto quando, scrive, «mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato ad uccidermi, a strangolarmi per derubarmi... io ho combattuto con tutte le forze e sono riuscito a suonare ripetutamente il clacson per attirare l'attenzione, poi con la pistola mi hanno colpito al viso» prima di fuggire. Il comico ha poi rassicurato i fan spiegando di star bene »a parte un pò di punti«, ma di essere »molto spaventato« e dispiaciuto di »vivere in un mondo così«. Poi ha concluso, riferendosi ai suoi aggressori: se fossi morto (e vi assicuro che mancava davvero pochissimo), si sarebbero devastate anche le loro vite».