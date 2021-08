Jacobs incontra Totti e Ilary a Sabaudia, i complimenti dell'ex Capitano: «È stato un onore»

Lunedì 16 Agosto 2021, 19:40 - Ultimo aggiornamento: 19:45

Marcell Jacobs, doppio oro alle Olimpiadi di Tokyo, ha incontrato Francesco Totti in vacanza a Sabaudia. L'atleta azzurro, record-man con 9''80 nei 100 metri, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in compagnia dell'ex capitano della Roma e le rispettive signore, Ilary Blasi e Nicole Daza. «Holiday mood», ha scritto Jacobs nella didascalia della foto. Il commento di Francesco Totti è un tributo all'uomo più veloce del mondo: «È stato un piacere ed un onore… Ancora complimenti». Fra campioni, del resto, basta un attimo per riconoscersi.

