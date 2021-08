Jacobs, l'ex fidanzata: «Nostro figlio Jeremy aspetta ancora una telefonata dalle Olimpiadi»

Mercoledì 18 Agosto 2021, 16:28

Primi veleni su Marcell Jacobs dopo la gioia per il record e gli ori alle Olimpiadi. A parlare è l'ex fidanzata Renata Erika, con cui l'atleta italiano ha avuto un figlio quando aveva 19 anni, accusandolo sui social di essersi dimenticato del loro bambino: «Per tutti quelli che mi stanno chiedendo continuamente se Jeremy è in vacanza con suo papà Marcell, la risposta è no. Anzi, stiamo ancora aspettando la sua chiamata da quando è rientrato da Tokyo».

In occasione del trionfo di Jacobs a Tokyo nei 100 metri, Renata Erika aveva postato su Instagram una foto del piccolo Jeremy avvolto in una bandiera tricolore, corredata dalla didascalia: «Orgoglioso del suo papà!». E poi su Facebook: «Siamo fieri del tuo risultato campione del mondo! Qui qualcuno non vede l’ora di riabbracciarti, spero che un giorno lo capirai!». Nessuna risposta è giunta, per ora, da parte dell'atleta. Jacobs si trova in vacanza a Sabudia con la compagna Nicole Daza e i figli Anthony e Meghan, godendosi alcuni giorni di meritato relax dopo le fatiche di Tokyo.