J-Ax contro la scaletta di Sanremo: «Ci fanno suonare all'orario dei porno nelle tv regionali»

Sanremo 2023, la scaletta finale e la polemica degli Articolo 31«A noi, come ad altri cantanti in gara, da quando c'è il televoto ci hanno fatto suonare sempre con la concorrenza del porno nelle tv regionali che come sappiamo è l'unica cosa che può portare via share a Sanremo». J-Ax si lamenta in un video pubblicato sui suoi social dell'orario in cui la sua band ha cantato al festival.

«Gli Articolo 31 hanno una grossa esperienza nell'essere considerati 'uncool' e messi da parte nel fare spazio a chi viene considerato più presentabile e appetibile di noi. Ci accadeva nel '93 e accade di nuovo nel 2023. Ma non ci ha fermato allora, figuriamoci se ci ferma di certo adesso».

Sanremo 2023, la scaletta della finale

È la serata finale del Festival di Sanremo che incoronerà il vincitore dell'edizione 2023. Uno dei momenti più attesi è la lettura del messaggio del presidente ucraino Zelensky da parte di Amadeus sul palco. Di nuovo in scena tutti i 28 Big, questa volta votati esclusivamente dal pubblico a casa. Sarà elaborata una ulteriore media con le votazioni precedenti, per ottenere una classifica definitiva delle 28 canzoni. Le prime cinque (e non più tre come in passato) con il punteggio più alto saranno riproposte e si procederà poi a una nuova votazione, ripartendo da zero. A decidere il vincitore saranno il televoto con un peso del 34%, la sala stampa con il 33% e la giuria demoscopica con il 33%.

Torna Chiara Ferragni

Nelle vesti di co-conduttrice torna Chiara Ferragni. Superospiti internazionali i Depeche Mode, di nuovo all'Ariston - dopo le esibizioni del 1986, del 1989 e del 1990 - per proporre in anteprima mondiale il nuovo singolo «Ghosts Again», primo estratto dal nuovo album «Memento Mori», in uscita il 24 marzo, che vedrà Dave Gahan e Martin Gore da soli, dopo la scomparsa di Andy «Fletch» Fletcher. Sul palco ancora un pezzo di storia della musica italiana, con Ornella Vanoni, alle spalle otto partecipazioni in gara e quattro da ospite, e Gino Paoli, che avranno spazi diversi. A distanza di cinque anni, Paoli, all'ottava volta all'Ariston, sarà affiancato da Danilo Rea al pianoforte per interpretare alcuni dei suoi successi senza tempo. Per lo spazio dedicato alla fiction, ci sarà Luisa Ranieri, che parlerà del successo di Lolita Lobosco. Sul palco sul mare della Costa Smeralda tornerà ad esibirsi Salmo, sul Suzuki Stage di piazza Colombo canterà Achille Lauro. Grazie a Rai Italia, attraverso un palinsesto ad hoc tra dirette e repliche, la finale di Sanremo verrà proposta in tutto il mondo, raggiungendo una platea potenziale di 80 milioni di spettatori.