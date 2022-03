Iva Zanicchi, il matrimonio a 82 anni con Fausto Pinna: «Ho fatto io la proposta»

Fiori d'arancio in vista per Iva Zanicchi. Dopo il ritorno sul palco di Sanremo per l'Aquila di Ligonchio il 2022 prosegue ricco di belle novità. Iva, all'età di 82 anni si sposa (per la seconda volta) con Fausto Pinna. Precedentemente sposata con Antonio Ansoldi, ora Iva è pronta a dire Si Lo Voglio al suo compagno, il produttore musicale dalle origini sarde a cui è legata sentimentalmente da moltissimo tempo.

Iva Zanicchi, la proposta a Fausto Pinna

Ma la Zanicchi non è solo pronta a convolare a nozze, ma anzi è stata lei stessa a fare la proposta a Fausto. «L’ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto. Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo». La Zanicchi ha rivelato a "Intimità" anche la località scelta per il viaggio di nozze: si tratta di Terrasanta ed Egitto, luoghi in cui non è mai stata.

La loro storia d'amore

I due fanno coppia fissa da 38 anni. E per Iva questo sarebbe il secondo matrimonio. La cantante, infatti è già stata sposata con il produttore discografico Antonio Ansoldi, dal quale ha avuto una figlia, Michela. Poi, nella sua vita c’è sempre stato Fausto. Con lui l’amore va benone. «Facciamo ancora sesso» aveva rivelato qualche mese fa. Ora non restano che le nozze.