Iva Zanicchi, caduta dalle scale dopo il Cantante Mascherato: «È stato orribile, ho qualche microfrattura»

Iva Zanicchi è caduta dalla scale, dopo l'ultima puntata de Il Cantante Mascherato. La cantante ha raccontato quello che le è accaduto con un video social.

Iva Zanicchi, la caduta e il video

«Domenica sera, dopo il Cantante Mascherato, sono caduta dalle scale», ha raccontato. «Una caduta orribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato - ha aggiunto - Mi volevano portare all'ospedale, ma per il momento non ha voluto. Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura. Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale. Vi tengo informati, per chi mi vuol bene. E per gli altri, pazienza... Ma penso positiva, finché son viva (citando Jovanotti, ndr). Non perdete il buon umore».