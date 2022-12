Forum, morto l'ideatore Italo Felici. La trasmissione: «Grazie, "papà"»

Italo Felici è morto. E' stato il "papà" di Forum, la trasmissione televisiva Mediaset. Ed è stato proprio il programma condotto da Barbara Palombelli ad annunciarne la scomparsa.

Morto l'ideatore di Forum

«Il nostro grande Italo stanotte ha deciso di partire — si legge nel messaggio della trasmissione di cui è stato uno dei giudici dal 2011 al 2013 - È stato il papà di Forum, l’amico di tutti, il confidente, il consigliere. Per tanti anni ha guidato il nostro carro e ha posto le basi perché potesse resistere al tempo, ai cambiamenti, agli acciacchi degli anni. Forum è ancora giovane grazie a lui. Ti siamo immensamente grati, la tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi».

Chi era

È stato definito "papà di Forum" perché fu lui ad ideare la trasmissione nel 1985. In più occasioni Felici ha raccontato che quando gli venne l'idea del format era al mare. C’erano due persone che litigavano: l’ombra dell’ombrellone di uno andava a finire sull’altro che non la voleva: «Mi son chiesto - il racconto di Felici - se io portassi in televisione questi due che espongono le loro ragioni e ci fosse qualcuno con il martello che dicesse chi ha ragione faccio contemporaneamente un servizio pubblico e anche un modo di far televisione nuovo. Forum è nato così».