Isola dei famosi, paura per la vespa boia: è tra gli animali più pericolosi del mondo e vive in Honduras

Lunedì 24 Aprile 2023, 07:36

L'Isola dei Famosi si svolge in Honduras con sfide estreme e animali pericolosi, tra cui spicca la vespa boia con il suo veleno necrotico e doloroso. I naufraghi in gioco sono messi continuamente alla prova dalla mancanza di acqua, cibo, riparo e di un luogo dove dormire. La presenza di questi insetti e di altri animali pericolosi, però, può alzare tantissimo il livello della sfida. Ecco a cosa devono stare attenti i concorrenti del reality show di casa Mediaset.

