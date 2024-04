Incidente all'Isola dei famosi, Artur taglia per sbaglio Greta con il machete: come sta ora

Giovedì 11 Aprile 2024, 07:49

L'Isola dei Famosi è sempre stata un reality show dove le tensioni tra i concorrenti giocano una parte imporante, ma questa volta l'atmosfera è diventata più incandescente che mai: Greta Zuccarello e Artur Dainese, due naufraghi dal carattere forte e insofferente, hanno scaldato gli animi fin dal loro ingresso nel reality ma l'episodio più recente che li ha visti protagonisti ha coinvolto direttamente entrambi i concorrenti, portando la situazione su nuovi livelli poiché il modello avrebbe fatto un taglio alla collega naufraga con un machete. Ma cosa è successo davvero? Artur ha davvero “tagliato Greta”? E cosa si è fatta la celebre ballerina? Andiamo a scoprirlo insieme.

