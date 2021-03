Isola dei famosi, Akash litiga con Tommaso Zorzi: «Vola basso, con me il trash non lo fai»

Isola 2021, Akash litiga con Zorzi: «Caro Tommaso vola basso, con me il trash non lo fai». Il modello dagli occhi di ghiaccio è la scheggia impazzita di questa seconda puntata. Dice di essere leader poi chiede di andare in nomination, e allo stesso tempo entra in polemica con Tommaso Zorzi.

La lite

Una litigata nata dal nulla. Questa la sintesi della sfuriata di Akash Kumar. Il modello dagli occhi di ghiaccio è stato stuzzicato simpaticamente da Tommaso Zorzi durante la diretta della seconda puntata dell'isola 2021, a proposito dei suoi numerosi nomi, ma Akas non solo non è stato al al gioco si è subito offeso: «Vogliamo fare ancora sta polemica io vi lascio a parlare da soli».

La Blasi cerca di smorzare i toni dicendo che non si tratta di una polemica. «C'è già stata sta roba in un altro reality - prosegue Akash - un altro talent anzi, non lo chiamo reality perchè lo trovo un po' trash». Il modello si innervosisce talmente tanto che chiede ai suoi compagni di esser nominato vuole abbandonare il gioco.

Ancora una volta è la Blasi che prova a farlo ragionar, ma Akash è furioso: «Il trash non mi appartiene e il caro Zorzi deve calare le ali, io sono un bravo ragazzo. Io voglio vincere, sono il leader faccio tutto io, ma si è parlato solo degli altri, io ho una mia carriera fuori. Io con i miei compagni non mi trovo, voglio andare dall'altra parte».

