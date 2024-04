Isola dei Famosi 2024, Tonia Romano non sbarca in Honduras: «Ha avuto un problema di salute». Interviene Luxuria: cosa è successo?

Tonia Romano non è in Honduras. L'ex dell'esercito e vigile del fuoco era stata arruolata all'ultimo nel cast de L'Isola dei Famosi 2024, l'annuncio del suo arrivo giusto qualche ora fa, poi stasera tutto cambia. Si è ritirata? «C’è una comunicazione da darvi: – esordisce la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi – oltre a questi quattro naufraghi che avete visto, avrebbe dovuto essercene un’altra, Tonia, che però ha avuto un problema di salute e dunque non potrà essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di riprendersi presto». Questo il messaggio di Vladimir Luxuria in collegamento con gli altri non vip già sbarcati su L'Isola. La conduttrice però non aggiunge altro.

Tonia Romano non sbarca a L'Isola, cosa è successo?

Ma cosa è successo alla 36enne? Sui social non c'è nulla, neanche nella pagina Instagram della donna. Probabilmente sarà proprio lei, nelle prossime ore, a raccontare i problemi di salute che l’hanno costretta al ritiro.

Chi è Tonia

Ma chi è Tonia? Nata ad Avellino da genitori napoletani, Tonia Romano ha oggi 36 anni, ha vissuto in un piccolo paese fino all'età di 5 anni. A 18 anni si arruola nell'esercito e successivamente diventa vigile del fuoco, sfidando stereotipi di genere e grandi difficoltà. Tonia, in passato, ha anche recitato come attrice nel film “Bronx 80146- Nuova Squadra Catturandi” disponibile sulla piattaforma “Amazon Prime Video”.

Tonia è una donna decisa e coraggiosa.