Isola dei Famosi, Ilary Blasi: «Fiore Argento? Non sapevo neanche che Asia avesse una sorella»

L'Isola dei Famosi sta scaldando i motori e a pochi giorni dalla partenza Ilary Blasi fa delle confessioni sui personaggi che prenderanno parte al reality. Dopo tanti rumors sui presunti tagli al cast per evitare che si creino situazioni troppo trash e volgari, la lista dei naufraghi è completa, ma su questa proprio la padrona di casa ha espresso qualche perplessità.

I naufraghi

Ilary ha infatti confessato di non conoscere Fiore Argento, aggiungendo di non aver mai nemmeno saputo che Asia avesse una sorella. Al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha detto la sua sui naufraghi: «Che naufraghi saranno? E chi può dirlo? I reality non li puoi definire fino a quando non iniziano, e a volte non sai nemmeno quando finiscono. Quest’anno i concorrenti saranno divisi in tribù, ci saranno le coppie, i maschi e le femmine. Ma poi nasceranno nuove alleanze, nuove dinamiche. L’anno scorso anche le coppie si scontravano. Penso al figlio di Carmen Di Pietro e al fidanzato di Lory Del Santo che, a un certo punto, sono andati per la propria strada».

L'opinione di Ilary

Sui parenti dei famosi chiarisce: «Anche quest’anno avremo volti inediti, come Fiore Argento, la sorella di Asia. Io non sapevo che avesse una sorella, non si parlava mai di lei. Ha la stessa voce di Asia ma è bionda e sembra più tranquilla, curiosa ma timorosa. È particolare». Un riferimento viene fatto anche a Cristina Scuccia, che sta già sollevando molte polemiche: «È giovane e ha già fatto scelte radicali: dal convento all’Isola è un attimo! Non va sottovalutata, ha le idee chiare».