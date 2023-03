Irma Testa, chi è la campionessa di boxe: età, fidanzata, altezza, vita privata e il soprannome Butterfly

Irma Testa, chi è su www.ilmessaggero.it. è una pugile italiana nata il 28 dicembre 1997 a Torre Annunziata, nella categoria dei pesi leggeri. È alta 1,74 metri. Ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020, diventando la prima pugile femminile italiana a raggiungere questo risultato. Inoltre, ha rappresentato l'Italia come prima pugile alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016. A New Dehli il 25 marzo 2023 ha vinto la medaglia d'oro nella categoria 57 kg. È soprannominata Butterfly per la sua agilità e leggerezza nei movimenti e nel 2019 ha vinto il titolo di campionessa europea nella categoria dei pesi piuma. Ha iniziato ad allenarsi in palestra all'età di 12 anni, dimostrando subito un talento naturale per il pugilato. È stata scoperta dal maestro Lucio Zurlo della Boxe Vesuviana di Torre Annunziata e ha iniziato a competere all'età di 14 anni.

Irma Testa, tesserata con la polizia

Nel 2015 si è arruolata nella Polizia di Stato ed è entrata a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Nel 2018 è stata protagonista del docufilm Butterfly, diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma nella sezione "Alice nella Città". Il film racconta l'ascesa dell'atleta fino alla qualificazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e tutte le vicissitudini personali vissute dopo la sconfitta nel torneo olimpico.

Irma Testa vince la medaglia d'oro ai Mondiali di pugilato

Irma testa, il coming out

Nel 2021, Irma Testa ha fatto coming out dichiarando la sua omosessualità. E non è stato facile come ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera. Nello sport il coming out continua a essere qualcosa di malvisto: «Calciatori, atleti e atlete che dichiarano di essere gay o lesbiche sono ancora criticati. A mio avviso, si tratta di un argomento tabù, anche se lo sport è un ambiente come gli altri». Irma Testa ha subito molti attacchi sui social media durante il suo coming out. Mistero assoluto sul nome della attuale fidanzata (posto che ci sia). La pugile mantiene un grande riserbo sulal vita privata.