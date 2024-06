Maturità, «Chat GPT per fare i compiti. L'ansia dei maturandi in vista dell'esame. Navigli (Sapienza): «L'Ai può ridurre la capacità di scrivere testi»

Martedì 11 Giugno 2024, 18:02 - Ultimo aggiornamento: 18:29

I compiti si fanno (anche) con Chat GPT. Secondo una ricerca Tgm Research il 65% degli studenti utilizza l'Intelligenza Artificiale per aiutarsi nello studio. «C'è chi la usa per copiare e chi come supporto», ci raccontano i giovani romani. L'Ai può tradurre la versione ma non solo, la tecnologia corre in soccorso degli studenti anche con Photomath, un applicazione che grazie a una foto riesce a risolvere equazioni in tempi record. «La usano tutti», ci confessano gli studenti del liceo Righi di Roma. Eppure i problemi non mancano, come ci spiega Roberto Navigli, professore ordinario di Elaborazione del linguaggio naturale presso l'Università Sapienza di Roma: «Il primo di tutti quello delle allucinazioni. Copiare un testo senza saperlo verificare è un problema importante. L'uso di Chat GPT sul lungo termine potrebbe ridurre la capacità umana di scrivere testi». La Maturità è ormai alle porte e con essa la prima prova di Italiano, l'Ai sarà stata un buon aiuto?

(Riprese video Claudia Rolando / Ag. Toiati)