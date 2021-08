Incendio palazzo a Milano, Morgan si improvvisa reporter su Instagram: «L'inferno in diretta, lì ci abita Mahmood»

Domenica 29 Agosto 2021, 20:33 - Ultimo aggiornamento: 21:06

Morgan si improvvisa reporter e ai piedi del palazzo di 15 piani in fiamme a Milano racconta su Instagram la sua esperienza. «Stavamo in casa ed è scoppiato un incendio a Milano, c'è un grattacielo che sta andando completamente a fuoco, è una cosa assurda. Stavamo per andare a fuoco anche noi, eravamo nella casa di fianco. Una scena allucinante, fiamme altissime», racconta Morgan nel suo video su Instagram.

Incendio a Milano, grattacielo di 15 piani distrutto dalle fiamme: le immagini dall'elicottero

«Sono scappato subito, ho sentito il calore in casa. Ci abita anche Mahmood in quel palazzo lì, io sto bene», prosegue Morgan nella sua lunga diretta. Secondo il 118 non risultano persone che hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere per via dell'incendio che ha distrutto uno stabile di 15 piani a Milano. La certezza che non ci siano altre persone coinvolte si avrà quando i vigili del fuoco avranno messo in sicurezza lo stabile. L'Areu è presente con 17 mezzi.