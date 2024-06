Impagnatiello si commuove in aula per il figlio Thiago: «Non sono pazzo, ho detto a Giulia Tramontano che la tradivo perché ero stanco di dire bugie»

«Svelare a Giulia che la tradivo è stato l'ennesimo sintomo che la mia testa stava impazzendo, questo non vuol dire che sono pazzo, non penso di essere pazzo, ma che ero saturo di dire bugie». Lo afferma in aula Alessandro Impagnatiello imputato per l'omicido della compagna Giulia Tramontano. Nel suo interrogatorio, iniziato la scorsa udienza, il 31enne ex barman ripete che l'annuncio della gravidanza ha innescato «un'altalena» di emozioni e la scelta di svelare la doppia relazione è dovuto all'esasperazione: «Ero un vaso completamente saturo di bugie e menzogne e non ero abituato a dire bugie. Era come se fosse strabordato qualcosa, come se dovessi svuotarlo perché qualcosa mi mangiava dentro. Non ho spiegazioni sul perché ho confessato il tradimento, così come non so perché permettevo all'altra ragazza di vedere il mio cellulare dove c'era tutta la mia vita con Giulia».

