Imma Polese, chi è la proprietaria della villa set del "Boss delle cerimonie" che rischia di chiudere per Covid

Imma Polese è la proprietaria del Castello delle cerimonie, a Sant'Antonio Abate (Napoli). È la figlia del compianto Don Antonio Polese, reso celebre appunto . È lei l’erede morale della tradizione familiare a due passi da Napoli. Il marito Matteo è al suo fianco nell’organizzazione delle cerimonie immortalate da “Il Boss delle cerimonie”, con le scene girate nei saloni de La Sonrisa nella serie tv su Real Time.



La morte del papà, poi della mamma per Covid

Rita Greco, la vedova del Boss delle Cerimonie, Antonio Polese, e mamma di Imma è morta dopo aver contratto il Covid. La donna, 80enne, era stata ricoverata nell'ospedale Cotugno di Napoli, dopo essersi ammalata a seguito della diffusione di un focolaio nella famosa villa del programma di Real Time La Sonrisa.

La villa era stata chiusa e si era proceduto alla sanificazione dopo che due dipendenti erano risultati positivi al Covid. Imma Polese, titolare della villa, subito dopo la diffusione della notizia sui social, aveva rassicurato i followers dicendo che tutti in famiglia stavano bene, ma poi la situazione è precipitata. Rita Greco si è ammalata e, data l'età e alcune patologie pregresse di cui soffriva, le sue condizioni si sono subito aggravate. La vedova Polese è stata ricoverata per 15 giorni, pur non avendo di fatto sviluppato i sintomi del Coronavirus.

Imma Polese: situazione drammatica

“La situazione è davvero drammatica, abbiamo cancellato ogni evento”. Il Covid infatti ha messo in crisi diversi settori, fra cui quello della ristorazione e degli eventi in generale, annullando tra la possibilità di festeggiare battesimi, comunioni o matrimoni: “A oggi – ha confessato Imma Polese a “Chi” – purtroppo abbiamo cancellato ogni evento. Questo 2020 è da dimenticare completamente, tra dolori, lutti e morte sociale”.

Imma Polese choc: «Castello delle Cerimonie senza eventi causa Covid, 100 a spasso»

