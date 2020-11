Imma Polese choc: «Castello delle Cerimonie senza eventi causa Covid, 100 a spasso»

Imma Polese, il racconto choc sul Boss delle Cerimonie e il Covid . Il Castello delle cerimonie, a Sant'Antonio Abate (Napoli) in crisi a causa del Covid. A confessarlo Imma Polese, figlia del compianto Don Antonio Polese, reso celebre appunto dalla serie tv “Il Boss delle cerimonie”: “La situazione è davvero drammatica, abbiamo cancellato ogni evento”. Il covid infatti ha messo in crisi diversi settori, fra cui quello della ristorazione e degli eventi in generale, annullando tra la possibilità di festeggiare battesimi, comunioni o matrimoni: “A oggi – ha confessato Imma Polese a “Chi” – purtroppo abbiamo cancellato ogni evento. Questo 2020 è da dimenticare completamente, tra dolori, lutti e morte sociale”.

Gli eventi annullati sono stati molti: “Trecentocinquanta, forse quattrocento. Ormai ho perso il conto delle disfatta, tra cerimonie e matrimoni. Si rende conto? Quattrocento sogni spezzati e tutto quel lavoro sottratto alla filiera. Poco fa abbiamo chiuso un contratto per un matrimonio, la data è 30 giugno 2022”.

Il declino

Il declino è stato progressivo: “Piano, piano: prima dell’ultimo decreto in una sala da mille metri entravano centocinquanta persone, in totale sicurezza. E si riusciva, bene o male, a lavorare. Adesso siamo fermi completamente, E con noi dipendenti e fornitori. Diciamo che l’ultimo decreto ci costringe a pensare negativo, non riusciamo a trovare speranze o sorrisi. Abbiamo sempre avuto numero alti, davamo da lavorare a oltre cento persone. Quest’anno segniamo il punto zero”.

