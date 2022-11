Mercoledì 30 Novembre 2022, 07:36 - Ultimo aggiornamento: 07:38

Stavolta il bacio c'è, ma manca il nome. O meglio il cognome perché l'unica cosa certa che si sa del nuovo boyfriend di Ilary Blasi è che è tedesco e si chiama Bastian. E così la caccia al primo bacio del dopo Totti si è conclusa. Ci sono anche le foto che il settimanale “Chi” ha pubblicato in esclusiva. Dal momento in cui Ilary e Francesco Totti hanno comunicato la loro separazione, infatti, è iniziata la rincorsa allo scoop. Se da una parte le voci che davano per certa la nuova relazione dell'ex calciatore si sono rivelate vere, è stato lo stesso Totti a confermare la storia con Noemi Bocchi, dall'altra è calato un alone di mistero. O meglio c'è stata una girandola di nomi mai confermati. Dal produttore di Mediaset all'aitante Cristiano Iovino, passando per Luca Marinelli e finendo a Edmondo Israilovici che però si è rivelato essere un suo storico amico. Ora, come detto, è spuntata anche la foto del bacio. I due sono stati pizzicati in tenere effusioni all'aeroporto di Zurigo.

IL VICHINGO

Ma chi è l'uomo venuto dal nord per rubare il cuore di Ilary? Di lui si sa soltanto che si chiama Bastian, che è un grosso imprenditore di Francoforte pare nel settore delle palestre e attrezzature ginniche. Molto riservato tanto che il profilo Istragram è privato. Ha pochi follower e soprattutto ha postato pochissime foto. Biondo e fisicato ad un primo sguardo ricorda un po' Francesco Totti. I due hanno trascorso insieme lo scorso fine settimana, al Dolder Grand. Si tratta di una struttura extralusso costruita nel 1899, che conta ben 175 stanze e una Spa di 4mila metri quadri. Il costo di una camera sarebbe pari a 540 euro a notte, mentre il prezzo lievita per le suite, che supererebbero i 4mila euro notte. Mentre quelle più lussuose raggiungerebbero l'astronomica cifra di 14.700 euro a notte. Tre gli scatti galeotti.

SELFIE GALEOTTO

O meglio due foto rubate e un selfie. Partiano dall'ultima: il momento dei saluti. Ilary e Bastian stretti in un abbraccio mentre si baciano all'aeroporto di Zurigo al momento di salutarsi per tornare nelle rispettive case. Lei indossa un cappottone orsetto, con stivali Chanel e borsa Hermés. Lui, invece, un piumino nero e sneakers griffate Dior, al polso quel che pare un Patek Philippe Nautilus o un Rolex gmt master. La seconda mentre escono dall'albergo con aria circospetta e distanti. E infine il selfie galeotto. Probabilmente la prova regina. A scattarlo è la stessa Ilary nella hall dell'hotel davanti ad uno specchio. Entrambi celano lo sguardo dietro occhiali scuri. Un selfie con cui la showgirl ha voluto rendere pubblica la love-story con Bastian. Non è certo un caso che a fare lo scoop sia stato proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini, fedelissimo di Ilary. Probabilmente una risposta a Totti che da settimane si fa paparazzare ovunque in compagnia di Noemi Bocchi. Nuove frecciatine in attesa della separazione.