Ilary Blasi in treno (senza mascherina), il video su TikTok scatena le polemiche

Giovedì 29 Settembre 2022, 10:55

Un nuovo video di Ilary Blasi ha acceso un piccolo dibattito sui social. La conduttrice è infatti apparsa su Tik Tok con un nuovo video, mentre il mondo del gossip continua a interessarsi alla sua rottura con Francesco Totti. Nelle nuove immagini si vede Ilary a bordo di un treno camminare per i vagoni. La showgirl però, nonostante appaia vestita di tutto punto, non indossa alcuna mascherina anti Covid sul viso, al contrario di tutta la gente attorno a lei. L’obbligo della mascherina è infatti in vigore fino al 30 settembre 2022, così come riportato anche sul sito ufficiale di Trenitalia, che sottolinea come il virus sia ancora in circolo. Foto: Kikapress, Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

