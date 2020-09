Ilary Blasi, topo entra in casa ma non sfugge alla gatta (e la reazione di Totti spiazza tutti)

Ilary Blasy e il topo . Insolita disavventura domestica quest'oggi per Ilary Blasi, che ha dovuto fronteggiare l'invasione di un topolino in casa. In prima linea contro lo sgradito ospite si schiera il gatto di casa Totti, Paola, che ingaggia una vera e propria caccia al topo prontamente filmata da Ilary. Nelle storie Instagram si vede il gatto Paola annusare il topolino e prenderlo tra le zampette, quasi come se volesse giocarci.

LEGGI ANCHE Totti e Chanel in diretta Instagram, un follower fa un apprezzamento e lui reagisce: «Ti sfondo»

Paola poi passa alle maniere forti, prende il topolino in bocca e lo porta in casa. A questo punto, un po' spaventata e un po' divertita, Ilary precisa: «Il topolino è vivo, Paola ci ha solo giocato un po'!». Nelle Instagram stories della showgirl viene mostrata anche la reazione di Francesco Totti alla notizia dell'intrusione domestica del topo: «Faglielo trovare caz**o!».

Ultimo aggiornamento: 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA