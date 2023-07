Ilary Blasi stuzzica Totti con questa foto: quel braccio alzato e quel dettaglio molto romantico

Martedì 11 Luglio 2023, 08:05 - Ultimo aggiornamento: 09:06

Negli ultimi giorni, il tema della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è tornato di attualità sui social. Sono tante le piccole cose che da qualche tempo sono tornate a scatenare il dibattiti sulle conseguenze della loro rottura. Non sorprende, quindi, che sia iniziato a circolare il sospetto che la conduttrice abbia voluto provocare il suo ex marito in modo indiretto. E tutto via social, grazie ad un utilizzo voluto di alcune immagini pubblicate su Instagram. Ma cosa potrebbe aver fatto questa volta? Cerchiamo di scoprirlo insieme. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB

