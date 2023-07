Ilary Blasi, la fan (delusa) e l'incontro in Brasile: «Volevo salutarti, ma mi hai allontanata con una frase poco elegante»

Le vacanze in Brasile di Ilary Blasi proseguono fra resort di lusso, mare cristallino e foto insieme al compagno Bastian Muller. In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, però, il commento di una follower mina la serenità di questo idillio: una fan della conduttrice, infatti, sostiene che quest'ultima le abbia negato un saluto, utilizzando anche espressioni poco eleganti.

Ilary Blasi e le accuse della fan delusa

Fra i commenti del post di Ilary Blasi a Rio de Janeiro si legge: «Buonasera volevo far presente che al momento dello scatto della foto eravamo li e ti abbiamo riconosciuta, ci avrebbe fatto piacere avvicinarci e salutarti, ma il tuo LABIALE (non molto elegante) ci ha fatto capire che non era il caso e ci siamo allontanati».

La fan non nasconde la propria delusione e aggiunge: «Ricordo che un personaggio pubblico è pubblico perché la gente lo ha fatto diventare tale, a volte per le capacità artistiche o professionali che riveste a volte senza un perché! Sono rimasta delusa non è mio intento denigrare o offendere nessuno».

Al momento nessuna risposta è arrivata da parte Ilary Blasi.