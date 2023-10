Ilary Blasi riccia, il cambio di look sui social: la conduttrice è irriconoscibile

In questi ultimi mesi Ilary Blasi ci ha abituato a diversi cambi di look. O meglio a veri e propri colpi di testa. Prima al Festival di Venezia dove si è presentata elegante e castigata con una chioma castana e un abito senza spalline di Dior. La conduttrice ha detto addio al biondo platino e ai lustrini, optando per un look decisamente meno eccessivo. Poi si è fotografata all'Oktoberfest insieme al suo fidanzato Bastian Muller, originario proprio della Germania con outfit a tema: Ilary indossava il dirndl, tipico abito bavarese, e deliziose treccine.

La chioma riccia

Adesso l'ultimo colpo di scena sui social è una chioma riccia con cui l'ex moglie di Totti, rimasta orfana a quanto pare di un contratto con Mediaset, si è mostrata in una storia su Instagram al suo ritorno dal viaggio in Germania. Ilary è alla ricerca di novità, non sappiamo se in tv, sicuramente nel look.