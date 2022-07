Ilary Blasi, la prima foto hot dopo l'addio a Totti: il topless che spiazza i fan

Le carte son firmate, o quasi, e Ilary Blasi riparte dalla Tanzania. Dopo la fine del matrimonio (e la divisione patrimoniale) con Francesco Totti, annunciata due giorni fa, la showgirl è volata in Sud Africa con i tre figli e la sorella Silvia (che è sempre piu' uguale a lei). Durante il corso de L'Isola dei Famosi 2022, Ilary appariva sempre piu' magra e i fan erano in allarme. Ma da ieri, lei che non ama i social, si mostra ai fan tra deserto e animali con colori fluo indosso.

Ha chiesto silenzio e rispetto ai giornalisti per la sua famiglia, gli stessi giornalisti che due mesi fa lei stessa aveva accusato di aver fatto una grandissima figuraccia quando avevano lanciato lo scoop della crisi con l'ormai ex marito. Cercava di smentire all'epoca la Blasi, ma ora non c'è piu' niente da nascondere. E mentre il "pupone" rimane in silenzio, la conduttrice rende instagrammabile ogni suo passo, ma forse anche solo per riscatto personale, visto che per mesi è passata come «la piu' cornuta di Roma» (tanto per citarla). E l'ultima foto manda in visibilio i fan, anche se alcuni non la prendono benissimo.

La foto in topless, cosa c'è dietro?

Al bordo di una vasca idromassaggio Ilary con in sfondo il parco di Serengeti si mostra di schiena solamente con una brasiliana nera. Non è certo la prima volta che l'ex moglie di Totti si mostra solo con il pezzo sotto del costume, ma sicuramente lei, che non è un habituè dei social, con questi scatti sta spiazzando tutti. È una nuova Ilary quella dopo Totti, una Ilary senza freni, una Ilary social, forse anche una Ilary libera. Sicuramente una Ilary pronta a voltare pagina.

Ma già dal primo chiacchiericcio sulla crisi con l'ex numero 10 della Roma, c'è chi l'ha attacca dicendo che si è montata la testa, c'è Fabrizio Corona che lconsidera le sue dichiarazioniinopportune e c'è chi, come Simona Ventura, la giudica «poco carina», e dopo questa foto la polemica si riaccende.