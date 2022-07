Martedì 19 Luglio 2022, 09:42

Melory Blasi entra a gamba tesa sui social per prendere le difese della sorella Ilary dopo le interviste dell’amico di Francesco Totti Alex Nuccetelli su Noemi Bocchi e la separazione (e contro i commenti ‘cattivi’ postati dagli haters). Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Kikapress; music: “Dreams” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Ilary Blasi, il mistero sul commento di Silvio Berlusconi sotto l'ultimo post: ecco tutta la verità