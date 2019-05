Ilary Blasi a Lourdes per aiutare i malati: le foto del pellegrinaggio

Ilary Blasi lo aveva dichiarato qualche mese fa: «Ho un sogno, mi piacerebbe accompagnare i malati a Lourdes». E allora ecco che prima di accettare altre proposte di lavoro, ha preso un volo per la Francia e, insieme alla sua migliore amica, è andata al santuario di Lourdes per servire i più bisognosi. Un viaggio spirituale che Ilary ha voluto intraprendere da sola mentre il marito, a Roma, è rimasto a prendersi cura dei figli.

Ilary Blasi, festa di compleanno con Francesco Totti: lo scatto fa impazzire i fan

La conduttrice del Grande Fratello vip a Lourdes si è unita alle “dame”, un gruppo di donne che indossano gli indumenti delle suore laiche e che passano le loro giornate tra penitenze, carità, preghiera e lunghi cammini verso i luoghi di culto insieme ai malati. Ilary, come racconta il settimanale Chi, ha scelto di intraprendere questo percorso dopo le feste di Pasqua. È partita lunedì 22 aprile, il pomeriggio di Pasquetta, da sola, senza Totti e la sua famiglia. A Lourdes alle dame non sono concesse distrazioni, devo spogliarsi di abiti, trucchi e oggetti considerati non indispensabili (come il cellulare), questo perché è ai bisognosi che devono riservare tutte le loro energie e attenzioni.

Ultimo aggiornamento: 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA