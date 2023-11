Ilary Blasi, il bel gesto nei confronti di Francesco Totti: lo ha fatto al compleanno di Cristian

Martedì 7 Novembre 2023, 07:49

In occasione del diciottesimo compleanno di Cristian Totti, Ilary Blasi ha organizzato una grandissima festa con numerosi invitati. Al mega party c’erano la sorella Chanel e la fidanzata del giovane calciatore delle giovanili del Frosinone, Melissa Monti. Non c’era però il papà, lo storico capitano giallorosso Francesco Totti. Tuttavia, Ilary ha compiuto un bellissimo gesto nei confronti dell'ex marito che in tanti non si aspettavano. Sarà stato dettato dall'amore per il figlio? Sicuramente. Ma cosa avrà fatto nello specifico la conduttrice televisiva? Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB



