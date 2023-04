Sabato 22 Aprile 2023, 18:58

Tra le pieghe della causa di separazione dal marito, Ilary Blasi non ha messo alcun veto sul fatto che i suoi tre figli possano frequentare la nuova compagna di Francesco Totti. Cristian, Chanel e Isabel - nei weekend in cui staranno con il padre, così come stabilito dal giudice - potranno tranquillamente trascorrere le giornate anche con Noemi Bocchi, trasferendosi temporaneamente nell'attico del quartiere di Vigna Clara, a Roma nord. La conduttrice di Mediaset, infatti, ci tiene molto al fatto che i ragazzini vedano regolarmente il papà. Prima dell'estate era diverso, quando non c'era l'ufficialità della relazione tra l'ex capitano giallorosso e la flower designer. All'epoca Ilary si sarebbe infastidita venendo a sapere, casualmente, che il marito aveva portato Isabel nel palazzo dove abitava Noemi, forse per sviare i sospetti su quella sua frequentazione ancora clandestina. Per questo la Blasi avrebbe deciso ad aprile, secondo quanto riferito dal settimanale "Chi", di far seguire Totti da un investigatore privato.

"Violato" il letto del capitano

Tornando ai provvedimenti provvisori presi nella causa di separazione, Totti si è visto negare la sua richiesta di passare con i figli esattamente lo stesso tempo che passeranno con la madre. Dovrà accontentarsi, specie per Isabel, dei fine-settimana alterni stabiliti dal giudice. Cristian e Chanel, invece, avranno la libertà di vederlo anche più spesso, se vorranno. Ma al di là di questo, ciò che scotta di più all'ex calciatore è il fatto di dover rinunciare alla sua mega villa all'Eur, di cui paga un mutuo da 15-18mila al mese, che scadrà solo nel 2041. E soprattutto deve farsi una ragione sul fatto che Bastian Muller, il nuovo compagno di Ilary, possa dormire lì quando vorrà, finanche nel letto matrimoniale dove dormiva Francesco. Una questione che a fine marzo lo aveva fatto imbestialire, ma sulla quale l'ex numero 10 della Roma non può fare nulla dopo la decisione presa dal Tribunale civile.