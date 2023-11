Ilary Blasi, Corona attacca: «Il caffè non è solo un caffè». Ecco cosa è successo

Martedì 28 Novembre 2023, 09:02

Il docufilm "Unica" su Netflix ha riportato in primo piano la tumultuosa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Realizzato con una certa segretezza, il documentario sta alimentando vivaci discussioni tra i fan della coppia e i sostenitori dell'eterno capitano della Roma o della conduttrice. C'è però un particolare che ha suscitato un certo malumore tra i follower dei due: un apparentemente innocente incontro di Ilary per un caffè con un altro uomo. Inutile dire che questo dettaglio ha sollevato diverse perplessità tra coloro che hanno visto il documentario. Fabrizio Corona, quindi, ha deciso di intervenire sulla questione, confermando le aspettative di molti. Era infatti prevedibile che sulla vicenda il personaggio chiave nel mondo dei pettegolezzi volesse esprimere la sua opinione. Ma cosa avrà mai rivelato su quel caffè di Ilary Blasi?



