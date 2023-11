Ilary Blasi, chi è il ragazzo con cui la conduttrice ha preso il famoso caffè? Lo svela Corona

Mercoledì 29 Novembre 2023, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 08:24

Ilary Blasi è tornata a far parlare della sua tumultuosa separazione da Francesco Totti dopo l’uscita del docufilm "Unica", distribuito di recente su Netflix. Il documentario, registrato con estrema discrezione, sta suscitando notevole discussione tra i fan di entrambi gli interessati. Ma, mentre il film esplora la relazione con Francesco e gli intrighi che hanno condotto alla fine della loro storia secondo la versione di Ilary, c’è un particolare dettaglio ha generato grande dibattito tra gli spettatori. Il punto centrale della discussione è infatti un apparentemente innocuo "caffè" preso da Ilary con un altro uomo: un episodio che ha fatto sì che la sua storia con Francesco cominciasse a rompersi. Inutile dire che ha attirato numerose speculazioni, tanto che Fabrizio Corona ha deciso di intervenire sulla questione, confermando gran parte di quello che ha detto Ilary e arrivando addirittura a rivelare il nome del "ragazzo del caffè". La domanda principale ora è: cosa avrà svelato Fabrizio Corona riguardo a quel caffè di Ilary Blasi? Chi sarà davvero questo ragazzo di cui così tanto si parla? Photo Credits: Shutterstock, Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB



