Ilary Blasi e Bastian Muller, lei gli presenta la figlia Isabel: prove di famiglia al parco

Ora si fa sul serio. Ilary Blasi ha deciso di presentare Bastian ai suoi figli. E quando entrano in gioco i bambini vuol dire che lui è quello giusto. È l'uomo che ti ha (ri)aperto il cuore, che ti dà sicurezza e una nuova felicità. Bastian è questo. E allora avanti con le presentazioni. L'occasione è una giornata di sole da trascorrere al parco dell'Eur, finalmente tutti insieme.

Ilary e Bastian, la giornata in famiglia

Le immagini paparazzate di Chi non faranno probabilmente piacere a Francesco Totti papà. Ma questa è la vita. Bastian, come dimostrano le foto, è subito entrato in sintonia con Isabel e la nipote della conduttrice de L'Isola dei famosi. E proprio Isabel si fa prendere in spalle dal nuovo compagno o fidanzato, scegliete voi, della mamma.

Foto che dimostrano la tranquillità ritrovata di Ilary dopo un periodo difficile, di grande delusione e sconforto. L'arrivo dell'imprenditore tedesco nella sua vita le ha ridato quel sorriso che sembrava aver perso. E le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini dimostrano che la Blasi sta facendo le prove generali per una nuova famiglia.

Dopo aver giocato, tra altalene e scivoli, tutti e quattro sono andati a prendere un gelato per chiudere in bellezza la giornata. Almeno quella con una parte della sua famiglia del cuore. Perché poi la stessa sera Ilary e Bastian si sono concessi una serata in libertà al concerto dei Måneskin per ballare e cantare a tutto rock.