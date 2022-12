Ilary Blasi a Bangkok con il nuovo compagno Bastian: il viaggio da sogno e l'hotel da 800 euro a notte

Ilary Blasi e il nuovo compagno Bastian festeggeranno insieme il Capodanno. E la meta è da sogno: i due sono volati insieme a Bangkok, in Thailandia. La conduttrice ed ex moglie di Francesco Totti ha documentato la prima parte di viaggio (e c'è da giurare che lo farà ancora). Il volo privato, l'arrivo e poi l'hotel da sogno, il Lebua: un palazzone con maxi suite con vista sulla città da più di 800 euro a notte. I figli sono rimasti a Roma, nei prossimi giorni anche Francesco Totti, con Noemi Bocchi, partirà per alcuni giorni per una meta top secret, ma sicuramente al caldo.

Il Natale di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha trascorso il Natale insieme alla sua famiglia, con le sorelle Melory e Silvia. Delle feste all'insegna della normalità dopo gli ultimi mesi più che tribolati a causa della separazione con Totti e dei gossip sui nuovi rispettivi compagni.