Ilaria Salis libera, Bonelli: «Ora potrà difendere insieme a noi i diritti civili e sociali dei più deboli». Le reazioni social

Ilaria Salis è libera. A sorpresa, la polizia di Budapest ha scarcerato oggi la nuova deputata di Avs, togliendole il braccialetto elettronico alla caviglia e rilasciandole un documento in ungherese. Un fatto, questo, che ha suscitato numerose reazioni tra coloro che nell'ultimo anno si sono battuti per la sua liberazione.

Ilaria Salis è libera, tolto il braccialetto elettronico. Quando torna in Italia? Il padre: «Festeggeremo a casa»

Le reazioni sui social

«Ilaria Salis è libera, non vedo l'ora di vedere la mia futura collega a Bruxelles. La volontà popolare ha prevalso, lì dove il governo italiano è stato timido con l'alleato Orban»: così Matteo Ricci, europarlamentare del Partito Democratico, eletto nella Circoscrizione Centro, in un post su X. A Ricci ha fatto poi seguito Smeriglio di Avs, anche lui entusiasta per la liberazione della collega. «Ilaria Salis può finalmente uscire dall'incubo del carcere in cui era rinchiusa dal febbraio del 2023. Grazie a un plebiscito di voti alle ultime elezioni europee, dove ha raccolto quasi 180000 preferenze, e al clamore che aveva suscitato la sua vicenda dopo essere stata portata in catene in un'aula di tribunale, finalmente torna libera e potrà festeggiare in Italia il suo compleanno, lunedì prossimo. Oggi è un bel giorno per alleanza Verdi Sinistra ma, soprattutto, è un bel giorno per i diritti».

Come lui, anche Leoluca Orlando, ex sindaco di Palermo e capolista alle Europee nella circoscrizione Isole sempre di Avs: «Ilaria Salis libera. L'elezione al Parlamento europeo nella Alleanza Verdi Sinistra di Ilaria Salis ha fatto finalmente cessare una disumana carcerazione applicata in uno Stato con un governo sovranista e con una legislazione che ignora diritti umani e dignità delle persone».

Soddisfazione anche da parte di Nicola Fratoianni, che su Instagram ha condiviso una foto della Salis con la scritta «Ilaria è libera! La aspettiamo in Italia!», e di Angelo Bonelli, che ha affidato allo stesso social il suo pensiero: «Ilaria Salis è libera dopo l’elezione al parlamento europeo ! Ora potrà difendere insieme a noi i diritti civili e sociali dei più deboli.

La nostra battaglia continua. L’Ungheria di Orban è stata condannata per violazione stato di diritto dalla corte di giustizia e chiediamo che non presieda il consiglio UE come già richiesto dal Belgio».