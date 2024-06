Venerdì 7 Giugno 2024, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 13:23

Ilaria Salis, le occupazioni e i debiti. L’indirizzo preciso è via Borsi 14, zona Navigli a Milano. Lì si trova un alloggio popolare dell’Aler, che gestisce il patrimonio Erp di Regione Lombardia. La casa è occupata dal 24 novembre 2008. E l’occupante si chiama appunto Ilaria Salis ed è nata il 7 giugno 1984. Ovvero la stessa persona arrestata in Ungheria l’11 febbraio 2023 per aver partecipato a un raid contro neonazisti.

Ilaria Salis e la casa occupata

La casa si trova al secondo piano, ha una superficie di meno di 40 metri quadri. Come occupante ha un debito che si aggira intorno ai 90 mila euro. Salis è stata identificata dalla polizia nel dicembre 2008. Prima abitava in via Plichi I, sempre in un alloggio dell’Aler. L’occupante dichiarava di essere in stato di gravidanza «al secondo mese circa, non dichiarato».

Salis ha già ricevuto quattro condanne per resistenza a pubblico ufficiale durante uno sgombero, invasione di edifici, accensione ed esplosioni pericolose. In totale, scrive oggi Il Giornale (ma anche Libero), ha ricevuto ventinove denunce all’autorità giudiziaria. Gli ispettori hanno messo a verbale che l’identificazione e la compilazione del rapporto si è svolta sul pianerottolo perché gli occupanti non hanno consentito di entrare in casa. E hanno aggiunto che dall’interno si sentiva provenire una voce maschile.

Hanno accertato l’effrazione della porta, la sostituzione del cilindro delle chiavi, i segni della lastratura. Nell’ottobre 2022 risulta anche lo sgombero di un altro alloggio popolare, sempre a Milano. Stavolta al Corvetto, in zona Sud.