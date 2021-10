Ilaria D'Amico stuzzica Gigi Buffon: «Mi riempie di stupidaggini. Fa promesse che non mantiene»

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 12:37

«Gigi mi dice delle stupidaggini ogni anno. Arriva a un certo punto e mi dice che smetterà ma non succede mai». Ilaria D'Amico si confessa ai microfoni del programma Rai Radio2 “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte alle sei. «Sono consapevole che Gigi mi dice delle stupidaggini ogni anno, mi promette che ci faremo una estate incredibile, che faremo un viaggio alla scoperta dell’Italia che si conosce di meno. Ogni volta poi arriviamo a maggio che ha già preso altre decisioni”. Poi arrivano parole più dolci: “Lui è una fucina di talento e motivazioni, è un trascinatore vero, di se stesso e dei suoi compagni. È un generoso, si sporca le mani nello spogliatoio, ha una parte umana meravigliosa”.

LA BELLEZZA AIUTA

«È sempre un buon biglietto da visita che la natura ti abbia dato una parvenza buona”, afferma poi intervenendo sul tema della bellezza. “È ipocrita chi dice che se si è belli si fatica di più. Si fatica di più se tu non gli dai un’inquadratura di un altro tipo. Se punti tutto sull’avvenenza le caselle che si aprono sono quasi sempre quelle. Invece imporre l’idea che dietro un bell’aspetto fisico ci possa anche la testa o la personalità è un lavoro che devi fare, costante».

QUOTE ROSA

La conduttrice difende poi le quote rosa: “Le trovo orribili, ma necessarie. Se l’ha fatto la Svezia figuriamoci se non possiamo farlo noi. Sono cose necessarie per scardinare un mondo che è stato governato dall’idea che siano i maschi a scegliere. È importante far entrare le donne nei centri di potere. Non sono belle le quote rose, preferirei una selezione spontanea, ma siccome sono certa del valore delle donne, sono sicura che tanto il merito quando vai a scegliere una donna nove volte su dieci non è sprecato”.