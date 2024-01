Venerdì 19 Gennaio 2024, 08:29

In Cracovia, pt. 3, la sua canzone più popolare (57 milioni di riproduzioni su Spotify), nel 2019 rappava: «Rappresento Roma come Remo». Cinque anni dopo riscriverebbe i versi così: «Rappresento Roma a Sanremo». E pazienza se poi prende il treno regionale e si allunga fino a Santa Maria delle Mole, frazione del comune di Marino tra la Capitale e la zona dei Castelli dove è nato. Il Tre, vero nome Guido Luigi Senia, 26 anni, 4 Dischi di platino e 2 Dischi d'oro appesi alle pareti di casa, dal 6 al 10 febbraio sventolerà idealmente la bandiera di Roma sul palco del Teatro Ariston, in gara tra i big del Festival di Sanremo 2024. Non quella giallorossa, «perché tifo nerazzurro: sono interista sin da bambino». Come Amadeus, che l'ha voluto in gara con Fragili dopo averlo scartato l'anno scorso con Roma, dedicata proprio alla Città Eterna: «È una gioia essere riuscito ad arrivare in alto e aver portato la frazione in cui sono cresciuto fuori dai confini», dice. Un po' di Roma lo raggiungerà anche nella serata dei duetti: canterà con Fabrizio Moro un medley di successi di quest'ultimo.

Del resto nella sua Fragili riprende un po' lo stile riflessivo e intenso del collega: «Ho dei demoni interiori con i quali provo a convivere. A volte mi capita di essere triste senza un motivo apparente. Prima mi dicevano: "È l'adolescenza". Ma ora ho quasi trent'anni. Scrivere questa canzone mi ha aiutato a liberarmi di certi pesi, comunque». Quali? «Quelli di una relazione che non è andata a buon fine, a causa di errori miei. Nel testo chiedo scusa». Il Tre è un rapper atipico: «Zero droghe. E sono pure astemio. Le mie influenze musicali sono tante: ascolto di tutto da Zucchero a Tiziano Ferro, passando per Francesco Guccini e Edoardo Bennato».Non parla di politica: «Non ne capisco niente e non mi interessa». Il 9 novembre 2024 si esibirà per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma: «Non vedo l'ora. Sarà una festa: ringrazierò i miei fan per avermi permesso di arrivare dove sono ora, senza passare per scorciatoie».