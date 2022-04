Il Principe Harry è felicissimo, cos'ha svelato sull'incontro a sorpresa con la Regina

Martedì 19 Aprile 2022, 11:25

LOLNEWS.IT - Mentre né da Windsor né da Clarence House sono arrivate note ufficiali o commenti di sorta alla visita di Harry e Meghan alla Regina, Carlo e Camilla, i Sussex – in particolare il Principe – ha voluto svelare cos’è successo. Come sappiamo si è trattato solo di un veloce pit stop per poi proseguire verso l’Olanda e l’apertura della nuova edizione degli Invictus Games, che Harry presiede con grande orgoglio. In una intervista condotta dal presentatore Alex Jones e dall'amico di Harry, l'ex Royal Marine JJ Chalmers per la BBC, il duca ha svelato dettagli dolcissimi sul rivedere la nonna, ma le malelingue parlano di strategia: ecco perché (Foto: Kikapress - Music: "Buddy" from Bensound.com)

Leggi anche : >> MEGHAN MAI COSÌ DOLCE VERSO IL MARITO E LADY DIANA: LE PAROLE D’AMORE E L’OMAGGIO SEGRETO