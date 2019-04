Il figlio di Belen e Stefano tifa Napoli: maglia autografata per il compleanno

Un sesto compleanno da festeggiare nel migliore dei modi. Papà Stefano De Martino è un napoletano doc, tifoso azzurro senza troppe remore, e con mamma Belen, argentina trasferita in Italia da anni e con un flirt attribuito con l'ex Ezequiel Lavezzi, l'amore per l'azzurro Napoli non poteva di certo tramontare. Così il piccolo Santiago, figlio di una delle coppie più chiacchierate della tv italiana, non deve aver avuto troppe difficoltà quando ha trovato sulla sua strada la maglia della squadra di Insigne e compagni.

La numero 10 azzurra, con tanto di autografi dei campioni azzurri, è un regalo troppo importante per non essere indossata subito. Sui social è così spuntata subito la foto di Santiago con addosso la maglia che fu di Diego Armando Maradona, orgoglio di papà Stefano e anche di mamma Belen.

