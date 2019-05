© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO «Eccoci qui a festeggiare con te, con Marina, con la mamma il tuo anniversario del mezzo secolo. Mi sembra davvero impossibile che così tanto tempo sia passato da quando ti tenevo fra le braccia da piccolo e da quando giocavo con te godendomi latua bellezza, la tua simpatia la tua allegria». Silvio Berlusconi ha scritto una lettera di 5 pagine per i 50 anni del figlio Pier Silvio. Alcuni estratti sono stati pubblicati in esclusiva su 'Chì.La missiva è stata letta dal Cav nei giorni scorsi a Cannes, dove si è riunita la famiglia per festeggiare il compleanno del primogenito. «Da allora tanto tempo è passato ma -sottolinea l'ex premier- quei ricordi e quelle immagini sono sempre rimaste nel mio cuore. E ancora oggi quando il lunedì entri nella sala da pranzo e vieni a baciarmi, si rinnova ogni volta l'emozione di allora. Mi hai sostituito alla guida della televisione come nessun altro avrebbe saputo fare, ti sei conquistato la stima di tutti, hai preso sempre le giuste decisioni nei momenti difficili. »Bene, potrei dirti molte altre cose sul mio rapporto con te ma credo che questo basti. Sono un padre orgoglioso, molto orgoglioso di avere un figlio come sei tu«. »Il tuo papà. 28 aprile 2019«, si 'firmà il leader azzurro.